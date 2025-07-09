Aksaray'da 9 Ton 169 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Aksaray'da Kaçak Tütün Operasyonu

Aksaray'da, bir kargo şirketine ait araçlarda gerçekleştirilen denetimlerde 9 ton 169 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, Aksaray-Adana kara yolu üzerindeki uygulama noktasında kargo şirketine ait 4 aracı durdurması sonucu bu büyük miktarda bandrolsüz kıyılmış tütün tespit edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından araç sürücüleri ve kargo şirketi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen bu operasyon, bölgedeki yasa dışı tütün ticaretinin önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, bu tür denetimlerin süreceğini ve vatandaşların yasadışı ürünler hakkında ihbarda bulunmalarını teşvik ettiklerini vurguladı.

Aksaray'da bir kargo şirketinin araçlarında bulunan 9 ton 169 kilogram kaçak tütüne el konuldu.