Aksaray'da Çocuklara Cami Çıkışında Harçlık Sürprizi

Aksaray'da camiye gelen çocuklar, ayakkabılarına bırakılan harçlıkla keyifli bir sürpriz yaşadı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:29
Aksaray'da Çocuklara Cami Çıkışında Harçlık Sürprizi

Aksaray'da Cami Ziyaretine Anlamlı Sürpriz

Aksaray'da teravih namazı için camiye gelen çocuklar, ayakkabılarına bırakılan harçlıklarla sevindirildi. AK Parti Eskil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Veyis Atlar ve ekibi, Eşmekaya Kayacık ile Eskil Hacı Ömer Gür camilerinde namaz kılan çocukların ayakkabılarının içine harçlık bırakarak, onlara unutulmaz bir sürpriz yaptılar.

Ramazan'ın Manevi Atmosferini Yaşatmak

Atlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teravih namazına gelen çocukları mutlu etme arzusunu dile getirdi. Ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çeken Atlar, "Bu mübarek ayda çocuklarımızı sevindirmek ve onlara ramazanın manevi atmosferini yaşatmak istedik. Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görmek, bizim için en büyük mutluluk kaynağı oldu" dedi.

Çocukların Tepkisi

Çocuklar, ayakkabılarına bırakılan harçlığı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ifade ederek, aldıkları sürprizle mutluluk duyduklarını belirttiler.

Aksaray'da teravih namazı için camiye gelen çocuklar, ayakkabılarına bırakılan harçlıkla mutlu...

Aksaray'da teravih namazı için camiye gelen çocuklar, ayakkabılarına bırakılan harçlıkla mutlu edildi.

Aksaray'da teravih namazı için camiye gelen çocuklar, ayakkabılarına bırakılan harçlıkla mutlu...

Aksaray'da teravih namazı için camiye gelen çocuklar, ayakkabılarına bırakılan harçlıkla mutlu edildi.

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