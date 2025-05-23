Aksaray'da Düğünlerde Havaya Ateş Eden 19 Şüpheliyi Yakaladı

Aksaray'da gerçekleştirilen düğün, nişan ve asker eğlencelerinde silahla havaya ateş eden 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenliği tehlikeye atan bu kişileri yakalamak için geniş bir çalışma yürüttü. Sosyal medya üzerinden paylaşımları inceleyen ekipler, 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 25 ruhsatsız av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca, 273 tabanca fişeği, 361 av tüfeği fişeği ve 8 kasatura ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Aksaray'da düğün, nişan, asker eğlencesi ve meskun mahallelerde silahla havaya ateş eden 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ​​25 ruhsatsız av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca, 273 tabanca fişeği, 361 av tüfeği fişeği ve 8 kasatura ele geçirildi.