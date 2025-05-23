DOLAR
39,03 -0,26%
EURO
44,29 -0,52%
ALTIN
4.178,05 -1,42%
BITCOIN
4.340.681,87 -0,2%

Aksaray'da Düğünlerde Havaya Ateş Eden 19 Şüpheliyi Yakaladı

Aksaray'da düğün ve nişanlarda havaya ateş eden 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon düzenledi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 12:01
Aksaray'da Düğünlerde Havaya Ateş Eden 19 Şüpheliyi Yakaladı

Aksaray'da gerçekleştirilen düğün, nişan ve asker eğlencelerinde silahla havaya ateş eden 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenliği tehlikeye atan bu kişileri yakalamak için geniş bir çalışma yürüttü. Sosyal medya üzerinden paylaşımları inceleyen ekipler, 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 25 ruhsatsız av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca, 273 tabanca fişeği, 361 av tüfeği fişeği ve 8 kasatura ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Aksaray'da düğün, nişan, asker eğlencesi ve meskun mahallelerde silahla havaya ateş eden 19...

Aksaray'da düğün, nişan, asker eğlencesi ve meskun mahallelerde silahla havaya ateş eden 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ​​25 ruhsatsız av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca, 273 tabanca fişeği, 361 av tüfeği fişeği ve 8 kasatura ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'deki Mobilya Atölyesinde Yangın: Mangal Kömürü Deposuna Sıçradı
2
Bayrampaşa'da Kanalizasyon Çalışması Göçüğüne İşçi Kapıldı
3
Bakan Memişoğlu, Kocaeli'de Ebelik Kongresi'nde Normal Doğum Oranlarındaki Düşüşü Açıkladı
4
Aydın'da Tragik Traktör Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
5
Ankara Kalesi Restorasyonu Tamamlandı: Surlar Güçlendirildi
6
Tekirdağ'da İklimlendirme Sistemiyle Uyuşturucu Üretimi: 2 Zanlı Gözaltında
7
Yumaklı: Yeni Tarım Teknolojileri ile Tarım 5.0'a Geçiş Yapılacak

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL