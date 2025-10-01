Aksaray'da 'dur' ihtarına uymayan 14 yaşındaki sürücü yakalandı

Aksaray'da 14 yaşındaki İ.O., polis "dur" ihtarına uymayarak kaçtı; Hacılar Harmanı Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakalandı, 18 bin 600 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:53
Olayın ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki denetimler sırasında 14 yaşındaki İ.O.'nun kullandığı 68 AGB 506 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçtı. Kovalamaca Hacılar Harmanı Mahallesi'nde son buldu ve sürücü yakalandı.

Ehliyetsiz sürücüye ilgili maddelerden 18 bin 600 lira idari para cezası kesildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

