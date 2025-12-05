Aksaray'da ehliyetsiz sürücü çekme belgeli kamyonetle yakalandı: 46 bin 621 lira ceza

Aksaray'da ehliyetsiz sürücü çekme belgeli kamyonetle yakalandı

Aksaray'ta rutin yol kontrolü yapan ekipler, ön plakası olmayan 68 DR 084 plakalı kamyoneti durdurdu. Yapılan incelemede sürücünün Doğan Can D. (31) olduğu, ehliyetinin bulunmadığı ve kamyonetin çekme belgeli olması nedeniyle ruhsatının olmadığı tespit edildi.

Olayın gelişimi

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Kontrolleri gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine aracı durdurdu ve sürücünün belgelerini inceledi.

Uygulanan yaptırımlar

Trafik ekipleri, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve çekme belgeli araç kullanmak suçlarından toplam 46 bin 621 lira idari para cezası uyguladı. Kamyonet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca sürücü hakkında çekme belgeli araca plaka takıp trafiğe çıkma suçundan adli işlem başlatıldı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

