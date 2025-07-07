Aksaray'da Fabrika Patlamasında 1 Ölü, 3 Yaralı

Aksaray'da Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde, endüstriyel ısı sistemleri ve basınçlı kazan üretimi yapılan bir fabrikada gerçekleşen patlamada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Olayın Gelişimi

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı ile çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi olay yerine sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, patlama sonucunda 40 yaşındaki Yakup Gül olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 3 kişi ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Valilikten Açıklama

Aksaray Valiliği, X sosyal medya hesabından olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada; "Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde sıcak su boyler kazanları ve elektrikli termosifon üretimi yapan bir fabrikada iş kazası meydana gelmiştir. Kazada fabrika çalışanı Yakup Gül yaşamını yitirmiş, üç çalışan hafif yaralanmıştır. Yaralıların sağlık durumları iyi olup, tedavileri yapılmıştır. Olayla ilgili gerekli adli ve idari süreç başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ısı sistemleri ve basınçlı kazan üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ısı sistemleri ve basınçlı kazan üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.