Aksaray'da Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama

Aksaray merkezli fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı, 4 şüpheli gözaltına alındı; 55.055 TL ve 50 euro ele geçirildi, 16 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:56
Aksaray'da Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama

Aksaray'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

Aksaray merkezdeki güzellik merkezleri ve masaj salonlarına düzenlenen operasyonda üç kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güzellik merkezi ve masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı yönündeki ihbarları değerlendirerek çalışma başlattı.

Operasyonun seyri

Edinilen bilgiye göre, belirlenen 3 ayrı adrese yönelik teknik ve fiziksel takip yapıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların ardından fuhuş, fuhşa aracılık ve fuhuş için yer ve imkan sağlama suçlarının işlendiği tespit edildi ve polis operasyon için harekete geçti.

Gerçekleştirilen baskınlarda Y.S. (22), B.S. (22), F.M. (37) ve O.A. (37) olmak üzere dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 55.055 TL ve 50 euro ele geçirildi; ayrıca 16 şahsa idari para cezası uygulandı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Y.S., F.M. ve O.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AKSARAY’DA GÜZELLİK MERKEZİ VE MASAJ SALONLARINA YAPILAN FUHUŞ OPERASYONUNDA 3 KİŞİ...

AKSARAY’DA GÜZELLİK MERKEZİ VE MASAJ SALONLARINA YAPILAN FUHUŞ OPERASYONUNDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI.

AKSARAY’DA GÜZELLİK MERKEZİ VE MASAJ SALONLARINA YAPILAN FUHUŞ OPERASYONUNDA 3 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
2
Kayseri Büyükşehir, Sarız’da Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'ni Yeniledi
3
Erdoğan Adıyaman'da 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
4
Malatya'da 13 Yaşındaki Yasin Adıyaman Evinde Ölü Bulundu
5
Ordu'da Karla Mücadele: Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda
6
İzmir Otogarı krizi: İzmir Büyükşehir’den İZOTAŞ’a 'işgalci' Tepkisi

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı