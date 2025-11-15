Aksaray'da Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama

Aksaray'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

Aksaray merkezdeki güzellik merkezleri ve masaj salonlarına düzenlenen operasyonda üç kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güzellik merkezi ve masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı yönündeki ihbarları değerlendirerek çalışma başlattı.

Operasyonun seyri

Edinilen bilgiye göre, belirlenen 3 ayrı adrese yönelik teknik ve fiziksel takip yapıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların ardından fuhuş, fuhşa aracılık ve fuhuş için yer ve imkan sağlama suçlarının işlendiği tespit edildi ve polis operasyon için harekete geçti.

Gerçekleştirilen baskınlarda Y.S. (22), B.S. (22), F.M. (37) ve O.A. (37) olmak üzere dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 55.055 TL ve 50 euro ele geçirildi; ayrıca 16 şahsa idari para cezası uygulandı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Y.S., F.M. ve O.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

