Aksaray'da Hacılar Harmanı'nda Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Hikmet Koyuncu (31)'ya, Eray Şahin (23) yönetimindeki 34 MGZ 072 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koyuncu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından sürücüyü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.