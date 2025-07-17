Aksaray'da Nohut Hasadı İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak

Aksaray'da İhtiyaç Sahiplerine Nohut Dağıtımı!

Aksaray'da, 500 dönümlük alana ekilen nohut, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hasat edildi. Valilik tarafından düzenlenen programda, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Cumhuriyet Mahallesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tarımsal Alanların Değerlendirilmesi

Kumbuzoğlu, kentteki atıl tarımsal alanların verimli hale getirilmesi amacıyla çok sayıda çalışma yürüttüklerini belirtti. Köylüleri doğduğu yerde doyurmak istediklerini ifade eden Kumbuzoğlu, "Valilik olarak üretime katkı veren üreticilerimize desteklerimiz var. Belediyemizin de bu yöndeki katkısı çok büyük. 500 dönümlük alana nohut ekilmesi ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması çok kıymetli bir hizmet. Bu, sosyal belediyecilik anlamında güzel bir örnek." dedi.

Tarım Faaliyetlerine Teşvik

Belediye Başkanı Evren Dinçer ise, sosyal belediyecilik anlayışıyla atıl durumdaki alanlara nohut ekimi yapıldığını ifade etti. "Hasadı yaptıktan sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Atıl alanları bu şekilde değerlendiriyoruz," diyen Dinçer, önceki yıllarda da aynı amaçla nohut ve arpa ekimi gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Başkan Dinçer, açıklamasının devamında, "Tarımsal faaliyetleri teşvik etmek ve şehrimizin tarımsal yönüne dikkat çekmek için bu tür çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz, üretken bir belediyeyiz. Emeği geçen ekiplerime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Vali Kumbuzoğlu ve Başkan Dinçer, biçerdöverle tarlada nohut hasadı yaptı.

Aksaray'da 500 dönümlük alana ekilerek hasat edilen nohut, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Aksaray'da 500 dönümlük alana ekilerek hasat edilen nohut, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.