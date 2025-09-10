Aksaray'da okul müdürüne bahçede saldırı — Şüpheli gözaltında

Aksaray'da okul müdürüne bahçede saldırı

Şüpheli gözaltına alındı, müdürün sağlık durumu iyi

Aksaray'da 23 Nisan Ortaokulu ve İlkokulu bahçesinde görevli okul müdürü Recep Çelen, okula girmeye çalışan bir kişi tarafından darbedildi.

Olayda, kapüşonlu ve elinde çanta bulunan Murat K'yi görenler durumu müdüre bildirdi. Çelen, şüpheliyi okuldan çıkarmaya çalıştığı sırada tartışma çıktı; tartışmanın ardından Murat K, Çelen'i darp ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli Murat K'yi gözaltına aldı.

Recep Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada saldırganı tanımadığını ve öğrenci velisi olmadığını söyledi. Çelen, saldırganın gözüne yumruk attığını belirterek, "35-40 yaşlarında bir şahıstı, daha önce hiç görmedim. Veli olduğunu düşünmüyorum. Sanırım madde etkisindeydi. Okulun içine alınmasına izin vermediğim için saldırıya uğradım, darp raporu aldım şikayetçi olacağım." dedi.

