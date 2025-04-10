Aksaray'da Polisler Kavga İhbarında Sürpriz Kutlama ile Karşılandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. İlçe merkezindeki bir kafede, bıçaklı kavga ihbarı üzerine polis ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi.

Polis ekipleri, adreslerine ulaştıklarında, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bölge halkı tarafından hazırlanan coşkulu bir kutlama ile karşılandılar. Vatandaşlar, meşalelerle polislere destek verirken, çiçekler sundu ve birlikte pasta kesildi.

Polisler, kendilerine gösterilen bu jest için herkese teşekkür etti. İlçe sakinlerinden Mehmet Cirit, bu anlamlı etkinliğin güzel bir birliktelik örneği oluşturduğunu belirtirken, duygu dolu anların yaşandığını vurguladı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, vatandaşların sürpriz kutlamasıyla karşılaştı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, vatandaşların sürpriz kutlamasıyla karşılaştı.