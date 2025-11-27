Aksaray’da Refüje Çıkan Otomobil Karşı Şeride Geçti: 1 Yaralı

Kaza Sanayi Mahallesi 91. Cadde’de meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Sanayi Mahallesi 91. Cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak önce refüje çıktı, ardından karşı şeride geçerek diğer araca çarptı.

Kazada, Nur Sema K. (26) idaresindeki 68 AFP 611 plakalı otomobil refüje çıktıktan sonra karşıdan gelen Özge G. (24) yönetimindeki 68 BL 885 plakalı araca çarptı. Çarpışma sonucunda Volkswagen marka otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

