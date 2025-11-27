Aksaray’da Refüje Çıkan Otomobil Karşı Şeride Geçti: 1 Yaralı

Aksaray Sanayi Mahallesi'nde refüje çıkarak karşı şeride geçen otomobil diğer araca çarptı; 1 kişi yaralandı, yaralı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:04
Aksaray’da Refüje Çıkan Otomobil Karşı Şeride Geçti: 1 Yaralı

Aksaray’da Refüje Çıkan Otomobil Karşı Şeride Geçti: 1 Yaralı

Kaza Sanayi Mahallesi 91. Cadde’de meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Sanayi Mahallesi 91. Cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak önce refüje çıktı, ardından karşı şeride geçerek diğer araca çarptı.

Kazada, Nur Sema K. (26) idaresindeki 68 AFP 611 plakalı otomobil refüje çıktıktan sonra karşıdan gelen Özge G. (24) yönetimindeki 68 BL 885 plakalı araca çarptı. Çarpışma sonucunda Volkswagen marka otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL REFÜJE ÇIKARAK KARŞI ŞERİDE...

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL REFÜJE ÇIKARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ. BU SIRADA YOLDAN GELEN DİĞER ARACA ÇARPARAK DURAN OTOMOBİL ADETA HURDAYA DÖNERKEN, KAZADA 1 SÜRÜCÜ YARALANDI.

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL REFÜJE ÇIKARAK KARŞI ŞERİDE...

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Beslenme ve Diyet Danışmanlığı
2
Gilead Türkiye: Erken Tanı Hayati — 'HIV Zor Değil' Çağrısı
3
Geyve'de Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
4
Manisa (Salihli) At Arabası Operasyonu: 2 Araç Trafikten Men Edildi
5
Neslinur Topal otopsisinde ilk inceleme: Görünür bulgu yok
6
Yıldırım Belediyesi Mollaarap’ı Bursa’nın Yeni Çekim Merkezi Yapıyor
7
ESOGÜ'den 1 Aralık Dünya AIDS Günü Açıklaması: Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal Verileri Paylaştı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?