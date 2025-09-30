Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Asker Şehit, 1 Kişi Öldü

Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy yakınlarında meydana gelen kazada 2 askeri personel şehit oldu, minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 09:55
Kaza Detayları

Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, plakaları 34 FD 8096 olan bir minibüs, aynı yönde seyreden plakası 68 JAA 150 olan jandarma aracına arkadan çarptı.

Müdahale ve Can Kaybı

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda jandarma aracındaki bir asker olay yerinde şehit olurken, minibüsteki bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaralanan diğer bir askeri personel ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Toplamda 2 askeri personel şehit olmuş, minibüsteki 1 kişi yaşamını yitirmiştir.

