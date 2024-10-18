Aksaray'da Trafik Kazası: 6 Ölü, 25 Yaralı

Aksaray'da Üzücü Bir Trafik Kazası

Aksaray'da meydana gelen bir trafik kazasında tur otobüsü devrildi. Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Aksaray-Ankara kara yolu üzerindeki Acıpınar mevkisinde, Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıktı ve devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Vali Kumbuzoğlu'ndan Açıklama

Olay yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, basın mensuplarına bilgi verdi. Vali Kumbuzoğlu, "Tur otobüsünün Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru gittiğini belirttik. Otobüs, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde devrildi. Malesef bu kaza sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre 25 yaralımız var. Yaralılar Aksaray Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Soruşturma başlatılmıştır ve gerekli işlemler yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum," dedi.

Aksaray'da otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu (ortada), burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.