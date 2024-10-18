DOLAR
34,21 -0,37%
EURO
37,11 -0,16%
ALTIN
2.983,29 -1,02%
BITCOIN
2.325.001,09 -1,49%

Aksaray'da Trafik Kazası: 6 Ölü, 25 Yaralı

Aksaray'da bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 08:58
Aksaray'da Trafik Kazası: 6 Ölü, 25 Yaralı

Aksaray'da Üzücü Bir Trafik Kazası

Aksaray'da meydana gelen bir trafik kazasında tur otobüsü devrildi. Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Aksaray-Ankara kara yolu üzerindeki Acıpınar mevkisinde, Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıktı ve devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Vali Kumbuzoğlu'ndan Açıklama

Olay yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, basın mensuplarına bilgi verdi. Vali Kumbuzoğlu, "Tur otobüsünün Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru gittiğini belirttik. Otobüs, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde devrildi. Malesef bu kaza sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre 25 yaralımız var. Yaralılar Aksaray Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Soruşturma başlatılmıştır ve gerekli işlemler yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum," dedi.

Aksaray'da otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Olay...

Aksaray'da otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu (ortada), burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti - 18 Ekim 2024
2
Kara Yollarındaki Yapım ve Onarım Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme
3
Aksaray'da Trafik Kazası: 6 Ölü, 25 Yaralı
4
El-Ezher'den Filistinli Şehitlere Destek Açıklaması
5
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da AFAD ve Türk Kızılay ile Buluştu
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden biri

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL