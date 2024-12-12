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Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi: Genel Kurmay Başkanı Park An-su Görevden Alındı

Güney Kore'de, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı sonrası Genel Kurmay Başkanı Park An-su görevden alındı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 06:35
Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi: Genel Kurmay Başkanı Park An-su Görevden Alındı

Park An-su Görevden Alındı

Güney Kore, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanının ardından önemli bir askeri değişikliğe gitti. Genel Kurmay Başkanı Park An-su, sıkıyönetim komutanı olarak atandıktan kısa bir süre sonra görevden alındı. Yonhap ajansının haberine göre, Savunma Bakanlığı Park'ın görevden alındığını duyurdu.

İstifa Tartışmaları

Park, sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından yapılan bir televizyon açıklamasıyla öğrendiğini, sıkıyönetim emrini ise kendisinin hazırlamadığını ifade etti. Eski Genel Kurmay Başkanı, sıkıyönetimin kaldırılmasının ardından o sırada Savunma Bakanı olan Kim Yong-hyun'a istifasını sunduğunu, ancak Yoon'un bu istifayı geri çevirdiğini belirtti.

Diğer Askeri İsimler ve İstifalar

Park'tan önce, sıkıyönetim ilanı nedeniyle Başkent Savunma Komutanı, Özel Kuvvetler Komutanı, Savunma İstihbarat Komutanı ve Savunma İstihbarata Karşı Koyma Komutanı dahil 6 üst düzey asker görevden alınmıştı. Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, 5 Aralık'ta istifa etmiş ve sıkıyönetim ilanını önerdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanını muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelerine karıştığı" gerekçesiyle yapmış, ancak Parlamentoda alınan oylama ile karar tersine çevrilmişti. Yoon, muhalefeti hükümetin işlevini engellemekle suçlayarak sıkıyönetimin amacının Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak ve anayasal özgürlükleri korumak olduğunu savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından ordu komutanlarına toplantı çağrısı yapılmış ve "sıkıyönetim birlikleri" Ulusal Meclise girmişti. Ulusal Meclis, sıkıyönetim kararını 190 milletvekilinin oyu ile kaldırdı ve bu oylamanın ardından sıkıyönetim 'hükümsüz' hale geldi.

Soruşturma ve Gözaltılar

Seul Yüksek Savcılığı, ''vatana ihanet'', ''silahlı kalkışmaya teşebbüs'' ve ''görevi kötüye kullanma'' şüphesiyle sürdürdüğü soruşturmada Yoon'u şüpheli olarak tanımlayarak yurt dışı seyahat yasağı getirildi. Güney Kore Ulusal Meclisi, 10 Aralık'ta sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin "derhal gözaltına alınmasını" içeren karar tasarısını onayladı.

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