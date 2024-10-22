Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Aksaray'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucu düzenlendi.

Zanlılar Gözaltına Alındı

Yürütülen operasyon kapsamında, E.B. ve S.Ş. isimli iki zanlının, şehrin merkezindeki ikametlerine baskın yapıldı. Yapılan arama sonucunda, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, iki adet uyuşturucu kullanma aparatı, iki hassas terazi ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi.

Adliyeye Sevk Edildiler

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sonrasında, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Bu operasyon, Aksaray’da uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi.