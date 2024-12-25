Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu gerçekleşti. Kent merkezinde belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonda, 15 kilogram metamfetamin, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, bir ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Operasyon sonucunda, A.G. (19), C.B.S. (28), A.E. (23), R.S. (27), Ç.A. (52) ve G.M. (24) isimli toplam 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Kararı

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, yapılan sorgulamanın ardından tutuklandı. Aksaray'daki bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak öne çıkıyor.