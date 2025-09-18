Aksaray'da vidanjör devrildi: sürücü Muharrem Çağlak hayatını kaybetti

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde şarampole devrilen vidanjörün sürücüsü Muharrem Çağlak (60), kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:10
Kaza Sultanhanı ilçesi Gazi Mahallesi'nde gerçekleşti

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde vidanjörün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını yitiren kişinin Muharrem Çağlak (60) olduğu belirtildi. Plakası öğrenilemeyen vidanjörün Gazi Mahallesi'nde şarampole devrildiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çağlak, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

