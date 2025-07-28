DOLAR
40,56 0,05%
EURO
47,05 1,51%
ALTIN
4.317,49 0,82%
BITCOIN
4.769.902,24 1,05%

Aksaray'da Yangın: Balya Makinesi ve Traktör Küle Döndü

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir yangın sonucunda balya makinesi ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 18:57
Aksaray'da Yangın: Balya Makinesi ve Traktör Küle Döndü

Aksaray'da Yangın: Balya Makinesi ve Traktör Küle Döndü

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki Mezgitli Yaylası'nda bugün öğle saatlerinde çıkan yangın, Selçuk Etli'ye ait balya makinesinden kaynaklandı.

Yangın Hızla Yayılım Gösterdi

Yangın, kısa sürede bir traktöre ve çevredeki tarım arazisine yayıldı. Olayın büyümesi üzerine çevredekiler hemen durumu yetkililere bildirdi.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

İhbar doğrultusunda, Eskil Belediyesi itfaiye ekipleri hızla bölgeye intikal ederek yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ama balya makinesi ve traktör maalesef kullanılamaz hale geldi.

Tarım arazisinde meydana gelen zarar, bölgedeki çiftçiler için endişe kaynağı oldu.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıkan yangında bir balya makinesi ile traktör kullanılamaz hale...

Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıkan yangında bir balya makinesi ile traktör kullanılamaz hale geldi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıkan yangında bir balya makinesi ile traktör kullanılamaz hale...

Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıkan yangında bir balya makinesi ile traktör kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'den Öğrencilere 4.000 TL Nakit Destek İmkanı

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Tırın Yakıt Deposunda Patlama: 7 Yaralı
2
Bitlis'te 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' Tarihi Gezilerle Tamamlandı
3
Hatay'da Serinyol-Madenli Kara Yolu Törenle Açıldı
4
Sarıyer'de Mobilya Atölyesinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
5
Türk Mutfağı'nın Lezzetleri Dakar'da Tanıtıldı
6
Karla Kaplanan Sıklık Tabiat Parkı'nda Geyiklerin Keyfi
7
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Kayseri'den Öğrencilere 4.000 TL Nakit Destek İmkanı

TOKİ'den 250 Bin Konut İçin Tarih Açıklandı

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 84.000 TL Ödeme

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı