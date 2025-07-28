Aksaray'da Yangın: Balya Makinesi ve Traktör Küle Döndü

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki Mezgitli Yaylası'nda bugün öğle saatlerinde çıkan yangın, Selçuk Etli'ye ait balya makinesinden kaynaklandı.

Yangın Hızla Yayılım Gösterdi

Yangın, kısa sürede bir traktöre ve çevredeki tarım arazisine yayıldı. Olayın büyümesi üzerine çevredekiler hemen durumu yetkililere bildirdi.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

İhbar doğrultusunda, Eskil Belediyesi itfaiye ekipleri hızla bölgeye intikal ederek yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ama balya makinesi ve traktör maalesef kullanılamaz hale geldi.

Tarım arazisinde meydana gelen zarar, bölgedeki çiftçiler için endişe kaynağı oldu.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıkan yangında bir balya makinesi ile traktör kullanılamaz hale geldi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıkan yangında bir balya makinesi ile traktör kullanılamaz hale geldi.