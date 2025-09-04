DOLAR
Akşehir'de 2. Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı başladı

Akşehir'de 2. Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı Perşembe pazarı alanında 105 firma ve 172 marka ile açıldı; fuar 7 Eylül Pazar'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 19:19
Akşehir'de 2. Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı başladı

Akşehir'de 2. Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı başladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı, düzenlenen törenle açıldı. Fuar, ilçenin Perşembe pazarı alanında gerçekleşiyor.

Etkinlikte 105 firma ve 172 marka; tarım aletleri, zirai ilaç, tohum ve gübre ile modern ekipmanlardan inovatif ürünlere, teknolojik çözümlerden yenilikçi uygulamalara kadar geniş bir yelpazede ürün sergileniyor.

Fuar; Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Akşehir Ticaret Borsası ve Akşehir Ziraat Odası öncülüğünde, Lina Fuarcılık'ın desteğiyle düzenlendi. Etkinlik 7 Eylül Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Açılış konuşmaları

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan, Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) gelişimiyle Akşehir'in İç Anadolu'nun üretim üssü haline geleceğini vurguladı.

Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal ise açılışta şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen fuar, Akşehir'in tarım ve ticaretteki gücünü açıkça göstermişti. Bu yıl hem katılımcı hem de ziyaretçi sayısında daha yüksek bir seviyeye ulaşacağımıza inanıyorum. Devlet, millet, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ortak bir vizyonla hareket ettiğinde yapılamayacak iş yoktur. Bu fuar, geleceğe umutla bakmamız için önemli bir adım olmuştur."

Protokol ve katılımcılar

Açılışa; AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, Yunak Belediye Başkanı Sübhan Günaltay, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, Adli Yargı Komisyon Başkanı Burak Dinç, Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yıldıray Erdem, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan, Borsa Başkanı Çınar Galip Akyol, Ziraat Odası Başkanı Fahri Küçükpolat, Lina Fuarcılık Genel Müdürü Nebi Çiftçi, siyasi parti ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



