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Akşener kararını verdi: “Aday olmayacağım”

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin 27 Nisan’da yapılacak olan seçimli kurultay ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Akşener, “Genel Başkanlık için aday olmayacağım” dedi.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 10:34
Akşener kararını verdi: “Aday olmayacağım”

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında, ülke genelinde istedikleri sonucu elde edemeyen İYİ Parti, 27 Nisan’da seçimli olağanüstü kurultaya gitme kararı almıştı. Seçim sonuçlarından sorumlu tutulan Akşener, bazı partililer tarafından istifaya davet edilmişti. Akşener, yapılacak olan kurultayda Genel Başkanlık için aday olmayacağını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Seçim sonuçları ile ilgili olarak ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım. Seçimlerle ilgili muhasebemizi yapacağımız bu kurultayda, 2028’e giden rotamızı da çizeceğiz. 27 Nisan’da toplanacak seçimli kurultayda Genel Başkanlığa aday olmayacağım.” şeklide konuştu.

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