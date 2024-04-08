Akşener kararını verdi: “Aday olmayacağım”

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında, ülke genelinde istedikleri sonucu elde edemeyen İYİ Parti, 27 Nisan’da seçimli olağanüstü kurultaya gitme kararı almıştı. Seçim sonuçlarından sorumlu tutulan Akşener, bazı partililer tarafından istifaya davet edilmişti. Akşener, yapılacak olan kurultayda Genel Başkanlık için aday olmayacağını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Seçim sonuçları ile ilgili olarak ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım. Seçimlerle ilgili muhasebemizi yapacağımız bu kurultayda, 2028’e giden rotamızı da çizeceğiz. 27 Nisan’da toplanacak seçimli kurultayda Genel Başkanlığa aday olmayacağım.” şeklide konuştu.