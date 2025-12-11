DOLAR
Akü Arızalarında Vurdurma ve Hatalı Takviye Binlerce Liralık Hasar Veriyor

Uzmanlar, soğuk havada vurdurma ve yanlış takviye uygulamalarının triger kopması, motor ve elektronik hasarlara yol açarak yüksek maliyetlere neden olabileceğini belirtiyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 08:33
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 08:33
Soğuk Hava Akü Arızalarını ve Yanlış Müdahaleleri Tetikliyor

Soğuk havanın etkisiyle araç akü arızalarında artış yaşanıyor. Uzmanlar, aküsü bite araçların sürücüler tarafından vurdurma yöntemiyle çalıştırılmasının ve rastgele yapılan takviye bağlantılarının ciddi hasarlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle akülerin daha hızlı güç kaybettiği, özellikle sert rüzgârın aracın önünden gelmesi durumunda akülerin daha çabuk zayıfladığı aktarılıyor. Soğukta uzun süre bekleyen araçların akülerinin normalden erken boşalması, bazı sürücüleri aracı vurdurarak çalıştırmaya yöneltiyor.

Uzmanlar, bu yöntemin triger kayışının kopması, yağ pompasının zarar görmesi ve zincir kırılması gibi yüksek maliyetli mekanik arızalara neden olabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, gelişigüzel yapılan takviye işlemlerinin araçların elektronik aksamında büyük hasarlara yol açabileceği belirtiliyor.

Erzincanlı Ustanın Uyarısı

Erzincan’da oto sanayi ustası Ufuk Çalışkan, aküsü biten araçların mutlaka teknisyen yardımıyla çalıştırılması gerektiğini vurguluyor. Çalışkan, yanlış takviye bağlantılarının elektronik aksamı tamamen bozabileceğine dikkat çekerek, her kış sezonu öncesi araçların mutlaka bakımdan geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ustalar ve uzmanlar, bilinçsiz müdahalelerin sürücüleri büyük maliyetlerle karşı karşıya bırakabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor.

