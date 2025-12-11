Cevdet Yılmaz: Türk Şirketleri İtalyan Pazarında Daha Dinamik Rol Oynuyor

Cevdet Yılmaz: İtalya ile Ekonomik Ortaklık Yeni Bir Safhaya Giriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beyoğlu'ndaki Venedik Sarayı'nda düzenlenen İtalyan Ticaret Odası Derneği 140. yıldönümü ve Leonardo da Vinci Ödül Töreninde yaptığı konuşmada Türkiye-İtalya ilişkilerinin geldiği noktayı değerlendirdi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve İtalya Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Stefano Kaslowski de katıldı.

Yılmaz, törende yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: "İtalya, Türkiye’nin Avrupa’daki en önemli ticaret ortaklarından biridir ve Türk şirketleri İtalyan pazarında giderek daha dinamik bir rol oynamaktadır."

Türkiye-İtalya ortaklığı derin tarihsel bağlara dayanıyor

Yılmaz, Leonardo da Vinci adının ödüle ilham vermesinin iki ülkenin kültürel etkileşimini ve üretken iş birliğini güçlü bir sembolle buluşturduğunu vurguladı. "Türkiye-İtalya ortaklığı, son yıllarda daha da ivme kazandı" başlıklı bölümde Yılmaz, tasarım ve teknoloji alanındaki ortak başarıların geleceğe dair umut verdiğini belirtti. Özellikle yeşil dönüşüm, dijitalleşme, akıllı üretim teknolojileri ve sürdürülebilir sanayi alanlarında artan entegrasyonun klasik ticari ilişkilerin ötesine geçtiğini söyledi.

Yılmaz, iki ülkenin Akdeniz coğrafyasındaki ortak tarihsel ve kültürel mirasının, güvenlik, ticaret ve enerji akışının sürekliliği açısından kritik sonuçlar doğurduğunu; diplomatik ilişkilerin 170'inci yılıne ulaşmasının kurumsal boyutu yansıttığını ifade etti. Ayrıca liderler düzeyindeki temasların (Başbakan Meloni’nin Nisan ziyareti ve Ağustos’taki Türkiye-İtalya-Libya Üçlü Zirvesi gibi) ilişkilerin dinamizmine katkı sağladığını kaydetti.

İtalya, stratejik ticaret ortağı

Yılmaz, Papa’nın Türkiye ziyaretine atıfta bulunarak siyasi zeminin ekonomik ilişkilere pozitif etki yaptığını belirtti ve sözlerini yineleyerek şunları söyledi: "İtalya, küresel ölçekte beşinci büyük ticaret ortağımız ve Akdeniz bölgesindeki birinci ortağımız olmaya devam etmektedir." Ayrıca önümüzdeki dönemde sürdürülebilir batarya teknolojileri, hidrojen çözümleri, yenilenebilir enerji ekipmanları, savunma teknolojileri ve akıllı hareketlilik gibi alanlarda kapasite entegrasyonunun artmasını beklediklerini vurguladı.

Ticaret hacmi hedefi ve yatırım verileri

Yılmaz, 2024 yılında ikili ticaret hacminin 32,2 milyar dolar'ı aşarak rekor kırdığını, 30 milyar dolarlık hedefin geçtiğini aktardı. "Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar" başlıklı bölümde Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Meloni orta vadeli yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirlemişlerdir. Normalde her iki isimde iddialı hedefler belirleyen siyasetçiler. Bu biraz az olmuş. İnşallah 50 milyar dolarları görürüz." sözlerini paylaştı.

Verilere göre ülkede 1.600'ün üzerinde İtalyan sermayeli firma faaliyet gösteriyor; 2002-2024 döneminde İtalya'dan yapılan doğrudan yatırımlar yaklaşık 5,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın yürürlükte olduğu belirtildi.

Yılmaz, otomotiv, makine, enerji, altyapı, tekstil ve teknoloji gibi sektörlerdeki doğrudan yatırımların binlerce istihdam yarattığını, inovasyonu desteklediğini ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığını güçlendirdiğini söyledi. Türkiye ekonomisindeki iyileşmenin de uluslararası yatırımcı güvenini artırdığını belirterek 2025 sonu için ekonominin 1,5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşmasını, IMF projeksiyonlarıyla dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi konumuna yükselmeyi ve Dünya Bankası sınıflandırmasında 2025 itibariyle yüksek gelirli ülke grubuna giriş beklentisini paylaştı.

Teşekkürler ve kültürel iş birliği

Leonardo da Vinci Ödül Töreni vesilesiyle kültür, sanat, bilim ve eğitim alanındaki iş birliğinin önemine değinen Yılmaz, iş dünyasının bu alanlara yaptığı katkıları önemsediğini belirtti. Görev süresi sona eren Büyükelçi Giorgio Marrapodi'ye ve ailesine katkıları için içten teşekkürlerini sundu ve yeni görevinde başarılar diledi.

Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün ödül alan şirketlerimizin başarıları, Türkiye ve İtalya’nın ekonomik ilişkilerini yalnızca rakamsal olarak değil, nitelikli olarak da dönüştürdüğünü göstermektedir. Bu vesileyle, başta bu ödülün sahipleri olmak üzere, Türkiye-İtalya arasında ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunan tüm Türk ve İtalyan kuruluşlarına teşekkür ediyor, hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

