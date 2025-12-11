Denizli'de 5.6'lık Deprem Senaryolu Tatbikat: 5 İlçede Enkaz Kurtarma

Denizli'de 5.6 büyüklüğündeki deprem senaryolu tatbikat gerçekleştirildi

Tatbikatın amacı ve senaryo

AFAD Başkanlığının 2025 yılı tatbikat Programı kapsamında Denizli'de yerel düzey masabaşı ve saha tatbikatı yapıldı. Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde, AFAD Lojistik Merkezi'nde düzenlenen tatbikatta, hazırlanan senaryoya göre il genelinde 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Merkezefendi, Pamukkale, Tavas, Serinhisar ve Honaz ilçelerinde çeşitli derecelerde hasar oluştuğu varsayıldı.

Alarm ve yönetim

Tatbikat kapsamında, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından saat belirtilmeksizin tatbikat alarmı verildi. Oluşturulan afet yönetim merkezinde Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yerel düzey afet grup yöneticileri ve üyeleri bir araya geldi.

Katılımcılar ve uygulama

Tatbikata AFAD ve UMKE'nin yanı sıra kamu kurumları ile AKUT ve SAR gibi sivil toplum kuruluşları katıldı. Senaryo gereği enkaz altında kalanların aranması ve kurtarılması uygulamalı olarak yürütüldü.

Gerçeği aratmayan kurtarma çalışmaları

Uygulamada enkaz altında kalanlar arama kurtarma ekiplerince bulunup çıkarıldı; yakınları gözyaşı döktü. Jandarma ekipleri enkaza girmeye çalışanları engelledi. Enkaz altından kurtarılan kişiler ambulanslarla hastanelere sevk edildi ve tatbikat gerçeği aratmayan bir şekilde tamamlandı.

