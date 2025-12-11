Erzurum'da 61 Coğrafi Tescilli Ürün: 26'sı Tescil İçin Sırada

Erzurum'da 61 coğrafi tescilli ürün, 26'sı tescil için sırada

Son yıllarda özellikle mutfak kültürüyle dikkat çeken Erzurum, 61 coğrafi işaretli ürünüyle öne çıkıyor. Bu ürünler, tüketicilere kaynağı, karakteristik özellikleri ve bölgeyle olan bağını garanti eden bir kalite işareti niteliği taşıyor.

Ülkemizde coğrafi işaret tescili, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülüyor. Bu tescil sayesinde kalitesi, gelenekselliği ve yöresel hammaddesine bağlı yerel nitelikleriyle ün kazanmış ürünlerin korunması sağlanıyor. Gaziantep ve Konya'dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip üçüncü il konumundaki Erzurum, gastronomi ve coğrafi tescilli ürünler açısından ön sıralarda yer alıyor.

Tescil için sırada bekleyen ürünler

26 ürünün hâlihazırda Türk Patent Kurumu kayıtlarında tescil için beklediği Erzurum'da bekleyen ürünler şunlar:

Hınıs Fasulye Şekeri, Erzurum Bakırı, Erzurum Fasulye Kavurması, Erzurum Yumurtalı Patates Salatası, Erzurum Patatesli Mercimek Yemeği, Çat Balı, Uzundere Haris Erik Dolması, Erzurum Kahvaltısı, Erzurum Sarma Kadayıfı, Erzurum Ramazan Pidesi, Erzurum Ayak Paça Çorbası, Erzurum Etli Pazı Dolması, Erzurum Göğermiş Peynirli Pide, Erzurum Sinisi, Erzurum Tava Ketesi, Erzurum Olur Kekikli Mahallesi Kandirif Peyniri / Erzurum Kandirif Peyniri, Hınıs Domas Peyniri, Hınıs Kekik Balı, Hasankale Dövme Kebap, Hasankale Etli Ekmek, Hasankale Güveci, Pasinler Köfte, Erzurum Geven Balı, Narman Yeşil Mercimeği, Karayazı Balı ve Erzurum İspir Gobdini.

Erzurum'un yemek kültürüne ve yerel üretimine verilen bu resmi koruma süreci, yöresel ürünlerin tanıtımı ve ekonomiye katkısı açısından büyük önem taşıyor.

