DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,94 -0,24%
ALTIN
5.769,02 0,45%
BITCOIN
3.842.777,02 2,38%

Erzurum'da 61 Coğrafi Tescilli Ürün: 26'sı Tescil İçin Sırada

Erzurum, 61 coğrafi tescilli ürünüyle gastronomide öne çıkıyor; 26 ürün Türk Patent ve Marka Kurumu'nda tescil için bekliyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:11
Erzurum'da 61 Coğrafi Tescilli Ürün: 26'sı Tescil İçin Sırada

Erzurum'da 61 coğrafi tescilli ürün, 26'sı tescil için sırada

Son yıllarda özellikle mutfak kültürüyle dikkat çeken Erzurum, 61 coğrafi işaretli ürünüyle öne çıkıyor. Bu ürünler, tüketicilere kaynağı, karakteristik özellikleri ve bölgeyle olan bağını garanti eden bir kalite işareti niteliği taşıyor.

Ülkemizde coğrafi işaret tescili, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülüyor. Bu tescil sayesinde kalitesi, gelenekselliği ve yöresel hammaddesine bağlı yerel nitelikleriyle ün kazanmış ürünlerin korunması sağlanıyor. Gaziantep ve Konya'dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip üçüncü il konumundaki Erzurum, gastronomi ve coğrafi tescilli ürünler açısından ön sıralarda yer alıyor.

Tescil için sırada bekleyen ürünler

26 ürünün hâlihazırda Türk Patent Kurumu kayıtlarında tescil için beklediği Erzurum'da bekleyen ürünler şunlar:

Hınıs Fasulye Şekeri, Erzurum Bakırı, Erzurum Fasulye Kavurması, Erzurum Yumurtalı Patates Salatası, Erzurum Patatesli Mercimek Yemeği, Çat Balı, Uzundere Haris Erik Dolması, Erzurum Kahvaltısı, Erzurum Sarma Kadayıfı, Erzurum Ramazan Pidesi, Erzurum Ayak Paça Çorbası, Erzurum Etli Pazı Dolması, Erzurum Göğermiş Peynirli Pide, Erzurum Sinisi, Erzurum Tava Ketesi, Erzurum Olur Kekikli Mahallesi Kandirif Peyniri / Erzurum Kandirif Peyniri, Hınıs Domas Peyniri, Hınıs Kekik Balı, Hasankale Dövme Kebap, Hasankale Etli Ekmek, Hasankale Güveci, Pasinler Köfte, Erzurum Geven Balı, Narman Yeşil Mercimeği, Karayazı Balı ve Erzurum İspir Gobdini.

Erzurum'un yemek kültürüne ve yerel üretimine verilen bu resmi koruma süreci, yöresel ürünlerin tanıtımı ve ekonomiye katkısı açısından büyük önem taşıyor.

61 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNÜ İLE SON YILLARDA ÖZELLİKLE MUTFAK KÜLTÜRÜ İLE DİKKAT ÇEKEN ERZURUM'DA 26...

61 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNÜ İLE SON YILLARDA ÖZELLİKLE MUTFAK KÜLTÜRÜ İLE DİKKAT ÇEKEN ERZURUM'DA 26 ÜRÜN DE TESCİL İÇİN SIRADA BEKLİYOR.

İLGİLİ HABERLER

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
2
Keçiören Belediyesi'nden Yaka Kameralı Pazar Denetimleri: 7/24 Şeffaflık ve Güven
3
5. Mucize Organ Beyin Sempozyumu'nda İnme ve Guillain-Barre İyileşme Öyküleri
4
Eskişehir'de Özel Bireyler 'Engelsiz Yaşam' Etkinliğinde Dron Deneyimi
5
Antalya Kepez'de Daire Yangını: 3'ü Çocuk 4 Kişi Dumandan Etkilendi
6
Adana'da 'Valilikte çalışıyorum' diyerek 78 bin ve 20 bin TL'lik ürün aldı, ödeme yapmadığı iddia edildi
7
Tunceli’de 10 Yıl Aradan Sonra Tiroid Ameliyatı Yapıldı

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027