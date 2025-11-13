Akyazı'da servis midibüsü otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Ada Caddesi'nde 54 S 2135 plakalı servis midibüsü, 54 AFG 030'a çarpıp manevra yaptı; karşıdan gelen 54 BZ 322 ile kafa kafaya çarpıştı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 18:43
Kaza Detayları

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, Ada Caddesi Vakıf Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada 54 S 2135 plakalı servis midibüsü, önce önünde yavaşlayan araca arkadan çarptıktan sonra manevra yaptı ve karşı yönden gelen 54 BZ 322 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, servis midibüsünü U.K., otomobili ise U.S.G. idare ediyordu. Servisin arkadan çarptığı araç ise 54 AFG 030 plakalı otomobildi.

Müdahale ve Sonrası

Kazada işçiler panik yaşarken, otomobil sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

