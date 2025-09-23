Ala: Erdoğan’ın Fox News Röportajı Gazze’deki "İnsanlık Suçu"nu Dünyaya Taşıdı

Efkan Ala, Erdoğan’ın Fox News röportajıyla Gazze’deki iddiaları uluslararası kamuoyuna taşıdığını belirtti; eleştiren medya kuruluşunu "itibar suikasti"yle suçladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:33
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’li yayın kuruluşu Fox News’e verdiği röportaja ilişkin açıklama yaptı.

Ala, NSosyal hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan insanlık suçunu dünyanın önde gelen haber platformlarından biri olan Fox News aracılığıyla bir kez daha uluslararası kamuoyunun gündemine taşımış, küresel vicdana ve insanlığa yönelik güçlü bir çağrıda bulunmuştur."

Gazze'de yaşananların bir savaş değil, sistematik bir soykırım olduğunu açıkça vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu vahşete sessiz kalanlara ve özellikle bu sürecin baş sorumlusu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya dünya kamuoyu önünde net bir mesaj verdiğini belirten Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna karşın geçtiğimiz gün ülkemizdeki bir medya kuruluşunun, bu ilkeli duruşu gölgelemeye ve lekelemeye çalışan, çarpık bir zihniyetle seviyesiz, çirkin ve ahlaksızca kurgulanmış karşılaştırmalar yapması açıkça ülkemize yönelik bir itibar suikasti denemesidir. Kimin kiminle kıyaslandığını görmek için bile vicdan sahibi olmak yeterlidir. Ama öyle anlaşılıyor ki bazı odakların derdi ne insanlıkla ne de gazetecilikledir. Sözde medya maskesiyle nefret kusan bu zihniyet, her fırsatta Türkiye'nin itibarını hedef almayı alışkanlık haline getirmiştir. Zihinlerindeki kin ve nefretle yıllardır Türkiye'nin kazanımlarına saldırmayı meslek edinmiş bu çarpık anlayış, artık teşhir olmuştur. Bu millet, kendi iradesine ve liderine yöneltilen bu çirkin dili asla affetmez. Hakikati eğip büken, kirli planlarla ülkesini hedef alan kim varsa, er ya da geç bu milletin vicdanında mahkum olacaktır."

Ala, açıklamasında bu tür yayın ve yaklaşımların Türkiye'nin itibarına zarar vermeyi amaçladığını vurgulayarak, söz konusu zihniyete karşı milletin tepkisinin net olduğunu kaydetti.

