Alaca'da 266 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Çorum'un Alaca ilçesinde polis, Zile Caddesi'nde şüpheli Y.K.'nin üzerinde 266 sentetik ecza hapı ve 1.59 gram metamfetamin ele geçirerek gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 19:41
Çorum — Zile Caddesi'nde durdurulan şüpheliden ele geçirildi

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri, Zile Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda durumundan şüphelendikleri şahsı durdurdu.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan aramada, şahsın üzerinde 266 adet sentetik ecza hap ile 1.59 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli Y.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

