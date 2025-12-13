Alaca'da 266 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi: 1 Gözaltı
Çorum — Zile Caddesi'nde durdurulan şüpheliden ele geçirildi
Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri, Zile Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda durumundan şüphelendikleri şahsı durdurdu.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan aramada, şahsın üzerinde 266 adet sentetik ecza hap ile 1.59 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli Y.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
