Alaçam'da Nilüferler Arasında Kano: Volkan Karaman İlçesini Tanıtmak İstiyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde kano sporuyla uğraşan Volkan Karaman, ilçedeki sulak alanlarda nilüferler arasında kano yaparak bölgenin turizm potansiyelini duyurmayı amaçlıyor.

Habilli Mahallesi'nde keşif gezisi

Habilli Mahallesi'ndeki sulak alanda kanosuyla gezinti yapan Karaman, alanı ilk olarak sosyal medyada gördüğünü ve daha yakından tanımak için kanoyla keşfe çıktığını söyledi.

“Aynı zamanda kano antrenörüyüm. Buranın turizm potansiyelini yerinde ölçmek istedim. İnanılmaz bir bölge burası. Örneğin bizim Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde su oranı çok düşük şu anda oradaki nilüferlerin olduğu yerden bahsediyorum. Burada ise su seviyesi çok yukarıda, Yani burada rahatlıkla kano yapabiliyorsun. Kano yaparken aynı zamanda nilüferleri izleyebiliyorsun ve nilüferlere zarar vermiyorsun. Bu da çok büyük bir avantaj.”

Karaman, bölgenin turizm destinasyonu olabileceğine dikkati çekerek, ilgili kurumların harekete geçmesi halinde burada sadece kanonun değil; kamplar, doğa yürüyüşleri ve foto safari gibi etkinliklerin de düzenlenebileceğini vurguladı.

