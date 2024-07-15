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Alaçatı'da orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor!

İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde Delikli Koy mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, saat 11.40 sıralarında ormanlık alanda başladı ve hızla yayıldı.

Yayın Tarihi: 15.07.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 14:25
Alaçatı'da orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor!

Yangının ihbar edilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Yangın söndürme çalışmalarına 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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