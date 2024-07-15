Alaçatı'da orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor!

Yangının ihbar edilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Yangın söndürme çalışmalarına 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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