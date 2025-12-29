DOLAR
Nazilli’de 10 Yıllık Hayal Gerçekleşti: İhsan İzgi İlkokulu'na Kütüphane

Nazilli Yaylapınar'daki İhsan İzgi İlkokulu'nda Türkçe öğretmeni Gülderen Adar'ın 10 yıllık hayali gerçek oldu; okul kütüphanesi törenle açıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:38
Gülderen Adar’ın girişimiyle Yaylapınar'da yeni kaynak merkezi açıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesi Yaylapınar Mahallesi’ndeki İhsan İzgi İlkokulunda, Türkçe öğretmeni Gülderen Adar'ın 10 yıldır hayalini kurduğu okul kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, ilçe protokolü, mahalle halkı ile çok sayıda öğrenci, öğretmen ve veli katıldı. Tören öncesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi ve kurdele kesimiyle kütüphane resmen kapılarını araladı.

Törenin ardından protokol üyeleri tarafından kütüphaneye kitap hediye edildi; programda kitap okumanın ve kütüphanelerin eğitimdeki önemi ön plana çıkarıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek konuşmasında, kitap okumanın öğrencilerin hayal gücünü geliştirdiğini, düşünme becerilerini güçlendirdiğini ve bireysel gelişime önemli katkı sunduğunu vurguladı. Açılan kütüphanenin öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine katkı sağlaması ve okuma kültürünün yaygınlaşmasına zemin oluşturması temennisinde bulundu.

Şimşek, kütüphanenin hayata geçirilmesinde emeği geçen öğrenci, öğretmen ve veliler başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

