DOLAR
40,89 -0,03%
EURO
47,47 -0,37%
ALTIN
4.359,01 -0,3%
BITCOIN
4.640.684,76 -0,01%

Alanya'da Apartman Dairesinde Yangın: Bir Kadın Dumandan Etkilendi

Alanya Mahmutlar'da ikinci kattaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; evde hasar oluştu, dumandan etkilenen bir kadın ayakta tedavi edildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 23:50
Alanya'da Apartman Dairesinde Yangın: Bir Kadın Dumandan Etkilendi

Alanya'da Apartman Dairesinde Yangın: Bir Kadın Dumandan Etkilendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay Yeri ve Müdahale

Yangın, Mahmutlar Mahallesi 105. Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katında bulunan dairede, henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda dairede hasar meydana geldi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadın, sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

İLGİLİ HABERLER

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da İnşatta Düşen İşçinin Ölümü: Firma Sahibi Tutuklandı
2
Yedikule Hisarı'nda Venedik'te Cinayet Açık Hava Gösterimi
3
Husiler: Sana Havalimanı'ndaki uçuş kesintisi yüzünden hastalar hayatını kaybediyor
4
20 Ağustos 2025 Gündem Özeti: TBMM, Bakanlar, Spor ve Dış Politika
5
Eymir Gölü yakınındaki otlukta yangın kontrol altına alındı
6
Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı
7
Kastamonu'da 'sahte altın' operasyonu: 3 şüpheli gözaltında

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı