Alanya'da Apartman Dairesinde Yangın: Bir Kadın Dumandan Etkilendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay Yeri ve Müdahale

Yangın, Mahmutlar Mahallesi 105. Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katında bulunan dairede, henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda dairede hasar meydana geldi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadın, sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.