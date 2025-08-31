Alanya'da Bıçaklı Kavga: Konaklı'da 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü; şüpheliler tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesinde, A.S, Y.L. ve Ömer Faruk Palili arasında alacak verecek iddiasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede Ömer Faruk Palili, göğsünden bıçaklandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Palili, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak A.S ve Y.L. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.