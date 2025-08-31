DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.477.101,24 -0,28%

Alanya'da Bıçaklı Kavga: Konaklı'da 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde alacak verecek tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü; Ömer Faruk Palili göğsünden bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 18:50
Alanya'da Bıçaklı Kavga: Konaklı'da 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Alanya'da Bıçaklı Kavga: Konaklı'da 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü; şüpheliler tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesinde, A.S, Y.L. ve Ömer Faruk Palili arasında alacak verecek iddiasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede Ömer Faruk Palili, göğsünden bıçaklandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Palili, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak A.S ve Y.L. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boğaziçi Üniversitesi'nde Öldürülen 15 Yaşındaki Hilal Özdemir Toprağa Verildi
2
Artvin Şavşat'ta oltası elektrik tellerine takılan balıkçı öldü
3
Bakan İbrahim Yumaklı Trabzon'da: Su Ürünleri Enstitüsü ve Resmi Temaslar
4
Eykoz'da Sebze Yüklü Tır Devrildi: Riva Tüneli Ulaşıma Kapandı
5
İsrail Askerleri El Halil'de Gösteriyi Göz Yaşartıcı Gazla Dağıttı
6
Mustafa Şen Karaman'da: 'Durmak yok, yola devam' — Türkiye Yüzyılı
7
Nijerya'da Operasyon: Boko Haram ve ISWAP Mensubu 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta