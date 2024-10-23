Alanya'da Boğulma Tehlikesi: Cankurtaranın Cesareti

Antalya'nın Alanya ilçesi, Kleopatra Plajı'nda bir Polonyalı turist, denizde boğulma riskiyle karşı karşıya kaldı. Olay, 65 yaşındaki J.B. isimli turistin denizde bir süre yüzdükten sonra dalgaların etkisiyle zor durumda kalmasıyla başladı.

Cankurtaranın Hızlı Müdahalesi

Durumu fark eden cankurtaran, hemen harekete geçerek denize atladı ve boğulma tehlikesi yaşayan turisti güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Çevredekiler ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden derhal yardım talep etti.

Tedavi Süreci ve İlk Yardım

Daha sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, turistin ilk müdahalesini yaparak onu özel bir hastaneye sevk etti. Kurtaran cankurtaran Bekir Okan Fidan, olay hakkında açıklamalarda bulundu: "Bağırtılar duydum. Hemen koştum suya dalıp, turisti çıkardım. İlk müdahalemizi yaptık. Daha sonra olay yerine gelen ambulans ile turist hastaneye kaldırıldı. Durumu gayet iyi."

Bu olay, cankurtaranların deniz güvenliği konusundaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Alanya'da tatil yapan birçok turist, bu tür olayların önlenmesi için cankurtaranların varlığından memnun olduklarını ifade ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Polonyalı turist, cankurtaran Bekir Okan Fidan tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Polonyalı turist, cankurtaran Bekir Okan Fidan tarafından kurtarıldı.