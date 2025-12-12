Alanya'da Dayısının Silahından Yaralanan Deniz Şişman Defnedildi

Olayın detayları ve cenaze töreni

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen olayda, İlhan S. (58) adlı şüpheli, henüz belirlenemeyen bir nedenle önce yeğeni M.Ş. (36)'nin oturduğu eve gitti ve burada yeğenini tabancayla vurdu.

Ardından aynı Yunus Emre Caddesi üzerindeki, yine yeğenine ait emlak ofisine giden şüpheli, yanında getirdiği tabanca ile ofis içerisindeki Deniz Şişman (39)'a ateş etti. Olay yerinden ayrılırken, kapıda bekleyen Ş.Ş. (65) ise bacağından vuruldu.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde gerçekleşti. Yaralanan şüpheli yaklaşık 20 metre ileride bulunan Çelikler Süleymaniye Cami avlusuna giderek bir banka oturdu ve aynı silahla hayatına son vermek istedi. Göğsünden ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Toplamda 3 kişi yaralandı; evde ve ofiste vurulan kişiler çevre hastanelere sevk edildi ve yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Emlak ofisinde vurulan Deniz Şişman ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Dayısı tarafından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Deniz Şişman'in cenazesi önce Alanya Belediyesi morgu'na götürüldü. Cenaze, bugün yakınları tarafından morgdan teslim alınarak Cikcilli Belediye mezarlığı'na defnedildi.

