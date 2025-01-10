Alanya'da Lüks Gezi Teknesinde Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Alanya Balıkçı Barınağı'nda, bir lüks gezi teknesinde yangın çıktı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle teknenin iskelede demirli olduğu sırada meydana geldi.

Yangının fark edilmesinin ardından, olayın bildirilmesi üzerine sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ancak yangın sonucunda tekne, kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığında, yangının nedenine dair daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iskelede bulunan lüks gezi teknesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iskelede bulunan lüks gezi teknesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.