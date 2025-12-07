Alanya'da Ölükler Deresi Taştı: 5 Yıldızlı Otelin Sahil Kafesi Yıkıldı

İncekum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi; D-400 kısa süre kapanma yaşadı

Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bölgedeki Ölükler Deresi'nin taşmasına neden oldu.

Taşan derenin suları, D-400 karayolu'nun kısa süreliğine ulaşıma kapanmasına yol açtı. Aynı zamanda sahile ulaşan sel suları, açılışa hazırlanan 5 yıldızlı otelin sahil kafesini adeta yerle bir etti.

Kafedeki ocak, dolap ve diğer malzemeler suyla sürüklenerek sahile saçıldı. Dereden taşan sular sahildeki kumları da denize taşıdı.

Olay anı cep telefonu ile görüntülendi; görüntülerde derenin sahile verdiği zarar ve yıkılan kafeden etrafa dağılan eşyalar yer alıyor.

