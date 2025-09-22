Alanya'da Orman Yangını Havadan Görüntülendi: 1350 Hektar Etkilendi

Alanya'da orman yangını havadan görüntülendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınından zarar gören alanlar, AA ekibinin drone çekimleriyle görüntülendi. Yangın; Aliefendi, Kargıcak, İspatlı, Kocaoğlanlı, Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerini etkiledi.

Müdahale süreci ve yangının seyri

18 Eylül'de Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın, ekiplerin dört günlük yoğun çalışması sonucunda 21 Eylül'de Şıhlar Mahallesi'nde kontrol altına alındı. Yangında yüzlerce ağaç küle döndü ve hektarlarca alanın rengi yeşilden griye dönüştü.

Yangından etkilenen alanın yaklaşık 1350 hektar olduğu tahmin ediliyor. Drone görüntüleri, yangından zarar görmüş bölgede artık hiçbir canlının yaşamadığı izlenimini de ortaya koydu.

Söndürme ve tahliye çalışmaları

Antalya Valiliği'nin açıklamasına göre yangının kontrol altına alınması için 4 uçak, 13 helikopter, 200 kara aracı ve 750 personel görev aldı. Açıklamada alevlerin söndürüldüğü vurgulanırken, bazı mahallelerin tahliye edilmesine neden olan yangındaki net hasarın ekiplerin tespit çalışmaları sonrası kesinleşeceği bildirildi.

AA ekibinin drone kayıtları, bölgedeki tahribatı ve söndürme çalışmalarının boyutunu havadan belgeledi.

