Alanya'da Rezidansta Yangın: Kedi Hayatını Kaybetti

Alanya'da Rezidansta Çıkan Yangın Korkuttu

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir rezidansın 11. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar, durumu hemen bildirdi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine hızla yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak yangın, rezidansta önemli hasarlara yol açtı.

Yangın sırasında evde bulunan bir kedi, korku ile balkondan atlayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan inceleme, yangının nedenine dair henüz kesin bir bilgi sunmuyor.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı ve vatandaşlar güvenlik açısından dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir rezidansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir rezidansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.