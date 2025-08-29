Alanya'da Safari Araçlarına Denetim: 15 Araca Para Cezası
Jandarma ekipleri Oba, Çıplaklı ve Değirmendere'de kontroller yaptı
Antalya'nın Alanya ilçesinde safari turlarında kullanılan araçlara yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalarını Oba, Çıplaklı ve Değirmendere mahallelerinde sürdürdü.
Denetim kapsamında toplam 45 safari aracı ve sürücüsü kontrol edilerek, araçlarda bulunması zorunlu belgeler incelendi.
Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı tespit edilen 15 araç sahibi hakkında para cezası uygulandı.
