Alanya'da Safari Araçlarına Denetim: 15 Araca Para Cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde 45 safari aracı denetlendi; kurallara uymayan 15 araç sahibine para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 23:19
Alanya'da Safari Araçlarına Denetim: 15 Araca Para Cezası

Alanya'da Safari Araçlarına Denetim: 15 Araca Para Cezası

Jandarma ekipleri Oba, Çıplaklı ve Değirmendere'de kontroller yaptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari turlarında kullanılan araçlara yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalarını Oba, Çıplaklı ve Değirmendere mahallelerinde sürdürdü.

Denetim kapsamında toplam 45 safari aracı ve sürücüsü kontrol edilerek, araçlarda bulunması zorunlu belgeler incelendi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı tespit edilen 15 araç sahibi hakkında para cezası uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari araçlarında yapılan trafik denetiminde 15 araç sahibine cezai...

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari araçlarında yapılan trafik denetiminde 15 araç sahibine cezai işlem uygulandı.

