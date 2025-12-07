Alanya'da Sağanak Yağış Trafiği Felç Etti: Alt Geçitlerde Araçlar Mahsur

Alanya'da Sağanak Yağış Trafiği Felç Etti

Yoğun yağış şehir yaşamını aksattı, alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bugün öğleden sonra etkisini artırarak yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısıyla verilen bölgede, şehir merkezinde yer yer aşırı yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu ve bazı noktalarda rögar kapakları taştı.

D-400 karayolu Keykubat Caddesi üzerindeki bir alt geçitte yoğun yağış nedeniyle bir araç mahsur kaldı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücüyü güvenli şekilde çıkardı ve aracı bulunduğu yerden kaldırdı.

Mahsur kalan araca yardım için bölgeye yönlendirilen çekici ise ilerlerken yine aynı alt geçitte yağıştan etkilenerek mahsur kaldı.

Olay yerinde görev yapan polis ekipleri, yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle trafik akışında olumsuzluk yaşanmaması için bölgede kontrollü geçiş sağlıyor.

