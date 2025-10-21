Alanya'da Sırp Vatandaşı Caslav Flipovic Evinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Sırp vatandaşı Caslav Flipovic, evinde ölü bulundu; cenaze otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 12:09
Alanya'da Sırp Vatandaşı Caslav Flipovic Evinde Ölü Bulundu

Alanya'da Sırp Vatandaşı Caslav Flipovic Evinde Ölü Bulundu

Oba Mahallesi'nde komşu ihbarı sonrası ekipler müdahale etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu. Oba Mahallesi'nde ikamet eden Sırbistan vatandaşı Caslav Flipovic (74)'ten haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Flipovic'i odada hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Flipovic'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölümü şüpheli bulunan yerleşik yabancının cenazesi, adli tabip ve polis ekibinin incelemesinin ardından otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu. Cenaze...

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu. Cenaze, adli tabip ve polis ekibinin incelemesinin ardından otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu. Cenaze...

İLGİLİ HABERLER

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan Kuveyt'te: Resmi Karşılama ve Heyet Görüşmeleri
2
İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 186 Tutuklama, 214 Kg Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi
3
21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek
4
Kırşehir'de Tır Dorsesinde 9 milyon 800 bin makaron ele geçirildi — Sürücü tutuklandı
5
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
6
Antalya, Muğla ve Kars'ta 4 Kamu Taşınmazı Turizm İçin İhale Edildi

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor