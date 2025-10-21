Alanya'da Sırp Vatandaşı Caslav Flipovic Evinde Ölü Bulundu

Oba Mahallesi'nde komşu ihbarı sonrası ekipler müdahale etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu. Oba Mahallesi'nde ikamet eden Sırbistan vatandaşı Caslav Flipovic (74)'ten haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Flipovic'i odada hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Flipovic'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölümü şüpheli bulunan yerleşik yabancının cenazesi, adli tabip ve polis ekibinin incelemesinin ardından otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

