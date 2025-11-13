Alanya'da Uçurumdan Düşen 2 Ukraynalı Turist Kurtarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesi Dim Çayı mevkiinde yürüyüş yapan iki Ukraynalı turist, uçurumdan düşerek mahsur kaldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldılar.
Olayın Detayları
Olay, dün gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Mahsur kalanlar Sofia Z. (24) ile ismi öğrenilemeyen bir erkek olarak kaydedildi.
Kurtarma Çalışması
Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, verilen konuma ulaştı. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu, turistleri ipli düzenek yardımıyla sepet sedyeye bağlayarak bulundukları yerden kurtardı.
Son Durum
Yaralı iki turist, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
