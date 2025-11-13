Alanya'da Uçurumdan Düşen 2 Ukraynalı Turist Kurtarıldı

Alanya Dim Çayı'nda yürüyüş sırasında uçurumdan düşen 2 Ukraynalı turist, ekiplerin yarım saatlik operasyonuyla ipli düzenekle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 18:17
Antalya'nın Alanya ilçesi Dim Çayı mevkiinde yürüyüş yapan iki Ukraynalı turist, uçurumdan düşerek mahsur kaldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldılar.

Olayın Detayları

Olay, dün gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Mahsur kalanlar Sofia Z. (24) ile ismi öğrenilemeyen bir erkek olarak kaydedildi.

Kurtarma Çalışması

Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, verilen konuma ulaştı. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu, turistleri ipli düzenek yardımıyla sepet sedyeye bağlayarak bulundukları yerden kurtardı.

Son Durum

Yaralı iki turist, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

