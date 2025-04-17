Alanya'da Yangın: Dumandan Etkilenen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Alanya'da Dairede Yangın: 1 Kişi Hastaneye Sevk Edildi

Antalya'nın Alanya ilçesi, Kestel Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Olayın Gelişimi

Yangınla ilgili ilk ihbar, mahalle sakinlerinden geldi ve bu doğrultuda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Dumandan Etkilenen Ev Sahibi Hastaneye Kaldırıldı

Yangın sırasında evde bulunan 41 yaşındaki ev sahibi E.T., dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle evde önemli hasar meydana geldi.

Olayla ilgili detayları yetkililerin yapacağı incelemeler sonrası öğrenmek mümkün olacak. Alanya'da böyle bir durumun yaşanması, mahalledeki vatandaşları tedirgin etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.