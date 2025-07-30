Alanya'da Yaya Kazası: Litvanyalı Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Litvanyalı kadın turist, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, O.Ö. (25) yönetimindeki 07 CAH 738 plakalı otomobilin, Konaklı Mahallesi D400 kara yolunun Mustafa Kemal Bulvarı mevkisinde, yaya geçidinde yolun karşısına geçen Litvanya vatandaşı Dovile Luckovskyete (35) ile çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, Litvanyalı kadın hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının cenazesi Alanya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Litvanyalı kadın turist, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Litvanyalı kadın turist, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.