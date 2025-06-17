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Alanya'daki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, yaralanan 5 kişi tedavi sonrası taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 11:41
Alanya'daki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Yangın Çıktı

Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Oba Mahallesi'nde bulunan merkezin üçüncü katındaki laboratuvar bölümünde, sanayi tüpündeki gaz sızıntısından dolayı alevler yükseldi.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, laboratuvardaki gaz tahliye edildi.

Yaralıların Durumu İyi

Yangından etkilenen dört personel ve alevlerden etkilenen bir kişi, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi süreci sona eren beş kişi, sağlıklarının düzelmesi ile birlikte taburcu edildi.

Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine...

Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, laboratuvardaki gaz tahliye edildi. Laboratuvarda görevli 4 personel gazdan etkilendi, bir kişi de alevler nedeniyle yaralandı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine...

Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, laboratuvardaki gaz tahliye edildi. Laboratuvarda görevli 4 personel gazdan etkilendi, bir kişi de alevler nedeniyle yaralandı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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