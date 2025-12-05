Alanya Uzunöz'de Kurt Görüntülendi

Antalya'nın Alanya ilçesi Uzunöz Mahallesi'nde, havaların soğumasıyla yaylalardan inen kurtlar yerleşime yakın görüldü; görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:11
Yaylalardan inen kurtların yerleşime yakın görülmesi vatandaşları tedirgin etti

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Uzunöz Mahallesi'nde, havaların soğuması ve yaylalardan köylere dönüşlerin başlamasıyla birlikte aç kalan kurtlar zaman zaman yerleşim yerlerine yakın noktalarda görülmeye başladı.

Yaylalarda yiyecek bulmakta zorlanan kurtların mahalle çevresinde görülmesi üzerine vatandaşlar tedirgin oldu. Bölgede hayvancılıkla uğraşanlar endişelerini dile getirirken, mahalle genelinde dikkat artmış durumda.

Yazın başlayışıyla yaylalara çıkan yörüklerin, havaların soğumasıyla birlikte yaylalardan inmeye başlamasıyla birlikte kuzeyde yer alan Uzunöz'de dağdan inen kurtlar vatandaşları rahatsız etti.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracı gören kurdun bulunduğu yerden kalkarak uzaklaştığı görüldü.

