Alanya Uzunöz'de Kurt Görüntülendi
Yaylalardan inen kurtların yerleşime yakın görülmesi vatandaşları tedirgin etti
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Uzunöz Mahallesi'nde, havaların soğuması ve yaylalardan köylere dönüşlerin başlamasıyla birlikte aç kalan kurtlar zaman zaman yerleşim yerlerine yakın noktalarda görülmeye başladı.
Yaylalarda yiyecek bulmakta zorlanan kurtların mahalle çevresinde görülmesi üzerine vatandaşlar tedirgin oldu. Bölgede hayvancılıkla uğraşanlar endişelerini dile getirirken, mahalle genelinde dikkat artmış durumda.
Yazın başlayışıyla yaylalara çıkan yörüklerin, havaların soğumasıyla birlikte yaylalardan inmeye başlamasıyla birlikte kuzeyde yer alan Uzunöz'de dağdan inen kurtlar vatandaşları rahatsız etti.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracı gören kurdun bulunduğu yerden kalkarak uzaklaştığı görüldü.
ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNE BAĞLI UZUNÖZ MAHALLESİ’NDE HAVALARIN SOĞUMASI VE YAYLALARDAN KÖYLERE DÖNÜŞLERİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE AÇ KALAN KURTLAR YERLEŞİM YERİNE İNMEYE BAŞLADI. YAYLALARDA YİYECEK BULMAKTA ZORLANAN KURTLARIN MAHALLE ÇEVRESİNDE GÖRÜLMESİ ÜZERİNE VATANDAŞLAR TEDİRGİN OLDU.