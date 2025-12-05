Bodrum'da Sel ve Fırtına: Tekneler Karaya Oturdu, Deniz Rengi Değişti

Bodrum'da sağanak ve fırtına hayatı felç etti; tekneler karaya oturdu, deniz masmaviden kahverengine döndü, 11 yapı su altında kaldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:09
Bodrum'da Sel ve Fırtına: Tekneler Karaya Oturdu, Deniz Rengi Değişti

Bodrum'da sel ve fırtına: tekneler karaya oturdu, deniz rengi değişti

Sabah sağanağı cadde ve sokakları göle çevirdi; tahliye ve müdahale çalışmalarına hız verildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, araçlar yolda kaldı.

Sel kabusunun ardından etkisini artıran fırtına zaman zaman 80 kilometreye ulaşan şiddetiyle tekneleri karaya sürükledi; bazı balıkçı tekneleri battı.

Derelerin taşması sonucu 11 ev ve iş yeri su altında kalırken, belediye ekipleri yoğun tahliye çalışması yürüttü.

Yağışın ardından denizin rengi değişti: sahilin bir kısmı masmavi kalırken, diğer kısmı derelerden gelen çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Derelerden gelen çamur ve yapraklarla tıkanan dere ağızlarına ekipler müdahale etti.

Dağdan sürüklenen çöpün denizle buluşması sahil boyunca kirli bir görüntü oluşturdu.

Fırtınanın hızının 70 kilometreyi bulmasıyla, özellikle küçük balıkçı tekneleri dalgaların etkisiyle batarken, Gümbet sahilinde iki tekne ve bir bot karaya oturdu. Büyük yatlar da şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya yaslandı.

Bodrum Kaymakamlığı geceden itibaren tüm kurum ve kuruluşlara teyakkuz çağrısı yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri birçok sokakta devriye atarak vatandaşları uyardı.

Yetkililer, yağış nedeniyle 6 saatte metrekareye 25,6 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. Fırtına ve sağanak yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

BODRUM’DA SELİN ARDINDAN FIRTINA: TEKNELER KARAYA OTURDU, DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

BODRUM’DA SELİN ARDINDAN FIRTINA: TEKNELER KARAYA OTURDU, DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

BODRUM’DA SELİN ARDINDAN FIRTINA: TEKNELER KARAYA OTURDU, DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü: Sedasyon Davasında Hapis Talebi
2
E-sigara Riskleri Artıyor: Uzmanlardan Kritik Sağlık Uyarısı
3
Balıkesir Kuyumcular Çarşısı'nda Açılış: Akın ve Sarı Altın Fiyatlarını Gündeme Taşıdı
4
İzmit'te mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi: Sürücü baygınlık geçirdi
5
Adıyaman'da İş Makinesinin Deldiği Doğal Gaz Borusu Alarmı
6
Diyarbakır'da Kadın Girişimciliği Zirvesi: Vali Zorluoğlu'ndan Kritik Mesaj
7
Mudurnu'da 8 Asırlık Esnaf Duası Geleneği Sürüyor

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi