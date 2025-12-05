Bodrum'da sel ve fırtına: tekneler karaya oturdu, deniz rengi değişti

Sabah sağanağı cadde ve sokakları göle çevirdi; tahliye ve müdahale çalışmalarına hız verildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, araçlar yolda kaldı.

Sel kabusunun ardından etkisini artıran fırtına zaman zaman 80 kilometreye ulaşan şiddetiyle tekneleri karaya sürükledi; bazı balıkçı tekneleri battı.

Derelerin taşması sonucu 11 ev ve iş yeri su altında kalırken, belediye ekipleri yoğun tahliye çalışması yürüttü.

Yağışın ardından denizin rengi değişti: sahilin bir kısmı masmavi kalırken, diğer kısmı derelerden gelen çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Derelerden gelen çamur ve yapraklarla tıkanan dere ağızlarına ekipler müdahale etti.

Dağdan sürüklenen çöpün denizle buluşması sahil boyunca kirli bir görüntü oluşturdu.

Fırtınanın hızının 70 kilometreyi bulmasıyla, özellikle küçük balıkçı tekneleri dalgaların etkisiyle batarken, Gümbet sahilinde iki tekne ve bir bot karaya oturdu. Büyük yatlar da şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya yaslandı.

Bodrum Kaymakamlığı geceden itibaren tüm kurum ve kuruluşlara teyakkuz çağrısı yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri birçok sokakta devriye atarak vatandaşları uyardı.

Yetkililer, yağış nedeniyle 6 saatte metrekareye 25,6 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. Fırtına ve sağanak yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

BODRUM’DA SELİN ARDINDAN FIRTINA: TEKNELER KARAYA OTURDU, DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ