Lapseki'de Denize Düşen Köpeği Balıkçılar Kurtardı

Lapseki'de feribot iskelesinden denize düşen köpek, Yılmazlar-5 teknesindeki balıkçıların müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:18
Lapseki'de Denize Düşen Köpeği Balıkçılar Kurtardı

Lapseki'de Denize Düşen Köpeği Balıkçılar Kurtardı

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde öğle saatlerinde bir köpek, feribot iskelesinden denize düştü. Dalgaların etkisiyle köpek, denizin açıklarına doğru sürüklendi.

Yılmazlar-5 teknesindeki balıkçılar, yardımcı botlarıyla köpeğe yaklaştı. Balıkçılar, halat yardımıyla köpeği denizden çıkardı ve teknelerine aldı.

Köpeğin sağlığının yerinde olduğu öğrenildi.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

ÇANAKKALE’NİN LAPSEKİ İLÇESİNDE İSKELEDEN DENİZE DÜŞEREK SÜRÜKLENEN KÖPEĞİN YARDIMINA BALIKÇILAR...

ÇANAKKALE’NİN LAPSEKİ İLÇESİNDE İSKELEDEN DENİZE DÜŞEREK SÜRÜKLENEN KÖPEĞİN YARDIMINA BALIKÇILAR YETİŞTİ. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI.

ÇANAKKALE’NİN LAPSEKİ İLÇESİNDE İSKELEDEN DENİZE DÜŞEREK SÜRÜKLENEN KÖPEĞİN YARDIMINA BALIKÇILAR...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü: Sedasyon Davasında Hapis Talebi
2
E-sigara Riskleri Artıyor: Uzmanlardan Kritik Sağlık Uyarısı
3
Balıkesir Kuyumcular Çarşısı'nda Açılış: Akın ve Sarı Altın Fiyatlarını Gündeme Taşıdı
4
İzmit'te mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi: Sürücü baygınlık geçirdi
5
Adıyaman'da İş Makinesinin Deldiği Doğal Gaz Borusu Alarmı
6
Canik’te Ulaşım Atağı: Başkan İbrahim Sandıkçı Yol Yatırımlarını Sürdürüyor

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi