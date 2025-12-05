Lapseki'de Denize Düşen Köpeği Balıkçılar Kurtardı
O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde öğle saatlerinde bir köpek, feribot iskelesinden denize düştü. Dalgaların etkisiyle köpek, denizin açıklarına doğru sürüklendi.
Yılmazlar-5 teknesindeki balıkçılar, yardımcı botlarıyla köpeğe yaklaştı. Balıkçılar, halat yardımıyla köpeği denizden çıkardı ve teknelerine aldı.
Köpeğin sağlığının yerinde olduğu öğrenildi.
O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
ÇANAKKALE’NİN LAPSEKİ İLÇESİNDE İSKELEDEN DENİZE DÜŞEREK SÜRÜKLENEN KÖPEĞİN YARDIMINA BALIKÇILAR YETİŞTİ. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI.