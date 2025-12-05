Afyonkarahisar'da 20 Yaralı Trafik Kazasının Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Afyonkarahisar Emirdağ Karacalar Kavşağı'nda öğrenci servisi, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 20 kişi yaralandı; güvenlik kamerası görüntüleri kazayı kaydetti.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:13
Emirdağ Karacalar Kavşağı'ndaki zincirleme kaza güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Karacalar Kavşağı'nda sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, öğrenci servisi, tır ve hafif ticari araçın karıştığı zincirleme çarpışma sonucu 20 kişi yaralandı.

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, kırmızı ışıkta bekleyen öğrenci servisine arkadan gelen tırın çarptığı; çarpışma sonucu savrulan servis aracının önündeki hafif ticari araca çarptığı açık biçimde görülüyor.

Kaza sonrası 20 yaralı arasında bulunanlardan 5 kişinin ayakta tedavi edildiği bildirildi. Görüntüler, kazanın daha büyük bir felakete dönüşmeden atlatıldığını gözler önüne serdi.

Jandarma tarafından kazayla ilgili başlatılan incelemeler halen devam ediyor.

